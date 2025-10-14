Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетняя девочка пострадала в аварии под Ростовом

Под Ростовом водитель «Тойоты» врезался в опору ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области, в селе Ефремовка, произошла серьезная авария. Как сообщили в донской ГАИ, 41-летний водитель «Тойоты», по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением.

В результате автомобиль занесло в сторону. Иномарка «выскочила» на правую, а затем на левую обочину, и в итоге протаранил опору ЛЭП.

В результате аварии тяжелые травмы получила шестилетняя девочка. Ее отвезли в больницу.

— Перевозите детей только в детских удерживающих устройствах, — обратились в полиции к донским водителям.