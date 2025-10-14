Шестилетняя девочка пострадала в аварии под Ростовом

В Неклиновском районе Ростовской области, в селе Ефремовка, произошла серьезная авария. Как сообщили в донской ГАИ, 41-летний водитель «Тойоты», по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением.
В результате автомобиль занесло в сторону. Иномарка «выскочила» на правую, а затем на левую обочину, и в итоге протаранил опору ЛЭП.
В результате аварии тяжелые травмы получила шестилетняя девочка. Ее отвезли в больницу.
— Перевозите детей только в детских удерживающих устройствах, — обратились в полиции к донским водителям.