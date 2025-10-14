В Узбекистане мужчина издевался над редкой птицей из Красной книги — кадры возмутили соцсети

На видео видно, как мужчина, предположительно житель Хорезмской области, грубо тащит птицу за клюв. Судя по кадрам, пернатое испытывает сильный стресс и не может вырваться. Зачем он это делает — остаётся непонятным: то ли из жестокости, то ли ради показного «контента» для социальных сетей.