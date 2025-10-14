В Узбекистане мужчина издевался над редкой птицей из Красной книги — кадры возмутили соцсети

На видео видно, как мужчина, предположительно житель Хорезмской области, грубо тащит птицу за клюв. Судя по кадрам, пернатое испытывает сильный стресс и не может вырваться. Зачем он это делает — остаётся непонятным: то ли из жестокости, то ли ради показного «контента» для социальных сетей.
Кудрявый пеликан — редкий и охраняемый вид, занесённый в Красную книгу как исчезающий. Эти птицы встречаются на территории Узбекистана крайне редко, преимущественно в окрестностях водоёмов, и находятся под особой государственной охраной.
Экологи и пользователи соцсетей требуют найти и наказать виновного. По их словам, такие случаи должны рассматриваться не как «шутка», а как серьёзное нарушение закона, предусматривающее административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными и уничтожение редких видов.
Остаётся надеяться, что птица осталась жива, её не убили и не съели — ведь, к сожалению, в прошлом в Узбекистане уже были похожие прецеденты.
Пока официальных комментариев от экологических или правоохранительных органов не поступало.