Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане мужчина издевался над редкой птицей из Красной книги — кадры возмутили соцсети

Vaib.uz (Узбекистан. 14 октября). Очередной случай живодерства всколыхнул соцсети. В Telegram и других платформах распространилось видео, на котором запечатлено, как мужчина грубо обращается с редкой птицей, занесённой в Красную книгу Узбекистана — кудрявым пеликаном (известным также как кудрявый ибис или цапля-кудрявец). На этот инцидент обратил внимание профильный телеграм-канал об экологии «Эколог».

Источник: EKOLOG.UZ| RU

На видео видно, как мужчина, предположительно житель Хорезмской области, грубо тащит птицу за клюв. Судя по кадрам, пернатое испытывает сильный стресс и не может вырваться. Зачем он это делает — остаётся непонятным: то ли из жестокости, то ли ради показного «контента» для социальных сетей.

Кудрявый пеликан — редкий и охраняемый вид, занесённый в Красную книгу как исчезающий. Эти птицы встречаются на территории Узбекистана крайне редко, преимущественно в окрестностях водоёмов, и находятся под особой государственной охраной.

Экологи и пользователи соцсетей требуют найти и наказать виновного. По их словам, такие случаи должны рассматриваться не как «шутка», а как серьёзное нарушение закона, предусматривающее административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными и уничтожение редких видов.

Остаётся надеяться, что птица осталась жива, её не убили и не съели — ведь, к сожалению, в прошлом в Узбекистане уже были похожие прецеденты.

Пока официальных комментариев от экологических или правоохранительных органов не поступало.