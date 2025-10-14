Житель Хабаровска украл автомобиль и сдал его на металлолом за пять тысяч рублей

В Хабаровске завершено расследование необычного уголовного дела о краже автомобиля. Местная жительница несколько месяцев не пользовалась своей иномаркой, которая стояла во дворе дома с неработающим двигателем и спущенными колесами. В августе этого года женщина обнаружила, что машина исчезла, и оценила ущерб в 240 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.