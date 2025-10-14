Житель Хабаровска украл автомобиль и сдал его на металлолом за пять тысяч рублей

В Хабаровске завершено расследование необычного уголовного дела о краже автомобиля. Местная жительница несколько месяцев не пользовалась своей иномаркой, которая стояла во дворе дома с неработающим двигателем и спущенными колесами. В августе этого года женщина обнаружила, что машина исчезла, и оценила ущерб в 240 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого — 35-летнего безработного. Мужчина признался, что, увидев автомобиль в запущенном состоянии, вызвал эвакуатор и отвез машину в пункт приема металлолома. Там он сдал чужое имущество всего за пять тысяч рублей, которые сразу же потратил на алкоголь.
Уголовное дело о краже направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.