Суд отправил в СИЗО подростка, который зарезал в Шелехове девочку и молодую женщину. Он признал вину частично

Трагедия произошла 12 октября в 20 квартале Шелехова. По версии следствия, 14-летний подросток на почве ревности напал на сверстницу. Вышедшая из своей квартиры на шум 23-летняя соседка попыталась остановить парня, но также получила серьезные травмы — на нее подросток тоже набросился с ножом. Пострадавших доставили в реанимацию районной больницы, но, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.