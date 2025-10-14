Ричмонд
Суд отправил в СИЗО подростка, который зарезал в Шелехове девочку и молодую женщину. Он признал вину частично

В Шелехове избрали меру пресечения подростку, который зарезал двоих человек в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Источник: ТК Город

Трагедия произошла 12 октября в 20 квартале Шелехова. По версии следствия, 14-летний подросток на почве ревности напал на сверстницу. Вышедшая из своей квартиры на шум 23-летняя соседка попыталась остановить парня, но также получила серьезные травмы — на нее подросток тоже набросился с ножом. Пострадавших доставили в реанимацию районной больницы, но, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

13 октября подростка задержали. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве двух человек. На допросе парень частично признал свою вину.

Прокуратура Шелехова поддержала ходатайство следствия о заключении подростка под стражу. Суд принял решение и отправил обвиняемого в СИЗО на 1 месяц, пока идет расследование. Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.