В Узбекистане на газовой заправке вспыхнул автомобиль «Дамас»: чудом удалось избежать трагедии

Vaib.uz (Узбекистан. 14 октября). Сегодня в социальных сетях распространились тревожные кадры — на одной из газовых заправок в Узбекистане загорелся автомобиль «Дамас». На видео видно, как пламя охватывает машину, а люди пытаются потушить пожар. Эта ситуация могла закончиться трагедией, если бы взорвался газовый баллон, установленный в автомобиле.