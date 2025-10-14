Ричмонд
В Узбекистане на газовой заправке вспыхнул автомобиль «Дамас»: чудом удалось избежать трагедии

Vaib.uz (Узбекистан. 14 октября). Сегодня в социальных сетях распространились тревожные кадры — на одной из газовых заправок в Узбекистане загорелся автомобиль «Дамас». На видео видно, как пламя охватывает машину, а люди пытаются потушить пожар. Эта ситуация могла закончиться трагедией, если бы взорвался газовый баллон, установленный в автомобиле.

Источник: Vaib.Uz

В управлении МЧС Ферганской области сообщили, что инцидент произошел 13 октября в 13:51 в махалле «Беруни» Алтыарыкского района. Во время заправки метаном на территории газозаправочной станции Eso Metan вспыхнул автомобиль «Дамас». Огонь оперативно потушили сотрудники заправки и водители, воспользовавшись первичными средствами пожаротушения.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и сумма нанесённого ущерба.

Многие водители в соцсетях выразили мнение, что ЧП могло произойти из-за неисправного шланга у газовой колонки. В связи с этим пользователи призывают ответственные органы провести проверки всех газовых заправок перед зимним сезоном, чтобы исключить повторение подобных инцидентов и обеспечить безопасность клиентов.