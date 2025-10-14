Ричмонд
Около Шарыпово поймали трех браконьеров с мясом косули

В Красноярском крае у деревни Скворцово Шарыповского муниципального округа задержали мужчин с мясом косули, сообщили в пресс-службе полиции края.

Источник: Соцсети

В сентябре сотрудники ГИБДД вместе с инспекторами охотнадзора остановили «Ниву» для проверки документов. За рулём оказался 44-летний мужчина. Также в машине ехали двое его друзей 53 и 34 лет. При осмотре машины полицейские нашли зарегистрированное по правилам ружьё, а также пакет с мясом.

Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой в лесном массиве вблизи деревни Скворцово. Там они застрелили двух косуль, освежевали и разделали туши и погрузили мясо в «Ниву».

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 320 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Им может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

