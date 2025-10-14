В Волгограде ДТП парализовало работу пяти трамвайных маршрутов

В Волгограде ДТП с участием внедорожника и трамвая серьезно усложнило жизнь пассажирам общественного транспорта. Участники столкновения перегородили все пути в районе остановки Голубинская, в связи с чем утром 14 октября нарушено движение трамваев № 1, 4, 5, 6 и 10. Они ходят в измененных границах, не доезжают до своей конченой или поменяли маршрут. Об этом сообщают в диспетчерской.
Пока что трамваи N°1 временно ходят в границах остановок Мончегорская ул. — ул. КИМ, № 4 от Обувной фабрики до Радомской, N°6 осуществляет движение в границах остановок Школа N°36 — Детский центр. «Пятерка» и «десятка» ходят от Хорошева до «Детского центра». Оформление ДТП займет какое-то время, поэтому пассажирам приносят извинения за неудобства и просят рассмотреть альтернативные маршруты общественного транспорта.