В Волгограде ДТП парализовало работу пяти трамвайных маршрутов

В Волгограде ДТП с участием внедорожника и трамвая серьезно усложнило жизнь пассажирам общественного транспорта. Участники столкновения перегородили все пути в районе остановки Голубинская, в связи с чем утром 14 октября нарушено движение трамваев № 1, 4, 5, 6 и 10. Они ходят в измененных границах, не доезжают до своей конченой или поменяли маршрут. Об этом сообщают в диспетчерской.