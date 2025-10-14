Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец ударил ножом посетителя магазина на Кропоткина

Агрессивный покупатель уже был ранее судим.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске мужчина напал на посетителя магазина на улице Кропоткина. Агрессивный покупатель ударил ножом другого посетителя, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Очевидцами происшествия стали стали сотрудники торговой точки, которые незамедлительно нажали кнопку вызова силовиков.

Агрессора задержали. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данным полиции, задержанный 34-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и нападения на людей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Обвиняемого заключили под стражу.

ИА Сибинформ