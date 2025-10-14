Новосибирец ударил ножом посетителя магазина на Кропоткина

В Новосибирске мужчина напал на посетителя магазина на улице Кропоткина. Агрессивный покупатель ударил ножом другого посетителя, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Очевидцами происшествия стали стали сотрудники торговой точки, которые незамедлительно нажали кнопку вызова силовиков.
Агрессора задержали. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
По данным полиции, задержанный 34-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и нападения на людей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Обвиняемого заключили под стражу.
ИА Сибинформ