Водитель BMW Пак отрекся на суде от двух из четырех адвокатов

Адвокаты обвиняемого, в свою очередь, представили суду заключения медиков, согласно которым Пак мог не заметить, как совершил наезд на Екатерину Буравлеву, поскольку у него наблюдаются отклонения в работе органов слуха и зрения. Впрочем, свидетели обвинения настаивали в суде, что эти отклонения незначительны.