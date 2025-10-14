Жительница Приволжского района кошелек уронила, а другая его присвоила

Предполагаемую подозреваемую оперуполномоченные задержали по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 51-летняя, безработная, ранее не судимая местная жительница признала свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. Женщина пояснила, что оброненный кошелек и деньги она решила присвоить себе, а банковские карты выкинуть или уничтожить, но осуществить свой замысел не сумела. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законной владелице.