Жителя Ангарска арестовали на 12 суток за демонстрацию экстремистской символики в социальных сетях. 24-летний задержанный нарушил закон, использовав в качестве аватара символику запрещенной в России террористической организации. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Мужчина обвиняется в административном правонарушении по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещённой федеральным законом», — уточняется в материалах дела.
Кировский районный суд города Иркутска назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском 16-летний пострадавший в ДТП получит 450 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. В декабре 2024 года владелец иномарки сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.