Жителя Ангарска арестовали на 12 суток за демонстрацию экстремистской символики

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском 16-летний пострадавший в ДТП получит 450 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. В декабре 2024 года владелец иномарки сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.