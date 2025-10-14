Омич украл золотое кольцо, чтобы навестить жену в колонии

В Омске задержан 42-летний мужчина, совершивший дерзкий грабеж в ювелирном салоне. Под видом покупателя он примерил золотое кольцо стоимостью 76 тысяч рублей и выбежал с ним из магазина. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
Полиция установила, что злоумышленник сразу уехал в Кемерово, где была задержана на железнодорожном вокзале. Как выяснилось, украденное кольцо он сдал в ломбард за 32 тысячи рублей, чтобы навестить супругу, отбывающую наказание в колонии.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Похищенное украшение изъято и будет возвращено владельцу магазина.