В Новосибирской области пресекли схемы ухода от налогов на 171 млн рублей

Также выявили «площадку», которая помогала компаниям подделывать документы и обналичивать деньги.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области вместе с налоговой регулярно проверяет компании на предмет фиктивных документов, с помощью которых можно незаконно снизить налоги. В 2025 году удалось предотвратить неправомерные налоговые вычеты по НДС у 19 компаний — это могло стоить бюджету свыше 171 млн рублей. Руководителям этих организаций объявили предостережения, а налоги были уплачены полностью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также выявили «площадку», которая помогала компаниям подделывать документы и обналичивать деньги. Сейчас прокуратура через суд добивается возвращения в бюджет 12 млн рублей, выведенных через эту схему.

Работа по борьбе с подобными махинациями продолжается.