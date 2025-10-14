В Новосибирской области пресекли схемы ухода от налогов на 171 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области вместе с налоговой регулярно проверяет компании на предмет фиктивных документов, с помощью которых можно незаконно снизить налоги. В 2025 году удалось предотвратить неправомерные налоговые вычеты по НДС у 19 компаний — это могло стоить бюджету свыше 171 млн рублей. Руководителям этих организаций объявили предостережения, а налоги были уплачены полностью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.