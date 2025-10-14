В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

«51-летний водитель автобуса ПАЗ, по предварительной информации, уходя от столкновения с впереди движущимся автомобилем, совершил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП пострадали четыре пассажира: 3 женщины и ребенок. Всего в автобусе на момент происшествия было 8 пассажиров», — отмечается в сообщении.