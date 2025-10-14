В Екатеринбурге на Ферганской улице автомобиль сбил семилетнего ребенка

В Екатеринбурге на Ферганской улице машина сбила семилетнего мальчика. Это случилось 14 ноября в 08:15 на светофоре. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Мальчика с травмами отвезли в больницу. Его мама рассказала полиции, что сын вместе со старшим братом шли в школу. Она не понимает, почему ребенок нарушил правила, хотя они постоянно повторяют дома ПДД.
Водитель Kia Rio— 51-летний мужчина со стажем вождения 33 года— сказал, что мальчик неожиданно выскочил на дорогу. Водитель попытался затормозить, но не успел. Проверка показала, что он был трезв.
— На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, составили процессуальные документы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, — уточнили в ГАИ.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее возле школ и детских садов, а родителей — чаще напоминать детям, как правильно переходить дорогу.