Власти Новосибирска опровергли обрушение путепровода в Академгородке

В Новосибирске неизвестные распространяют информацию о ЧП, которое якобы произошло в Академгородке.
По данным из социальных сетей, якобы на проспекте Строителей обрушился путепровод.
Однако власти опровергли эту информацию. Путепровод функционирует.
Неизвестные распространяют ложную информацию в соцсетях.
