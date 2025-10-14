Ричмонд
Власти Новосибирска опровергли обрушение путепровода в Академгородке

Неизвестные распространяют ложную информацию в соцсетях.

Источник: «Сообщество Академгородка» во ВКонтакте

В Новосибирске неизвестные распространяют информацию о ЧП, которое якобы произошло в Академгородке.

По данным из социальных сетей, якобы на проспекте Строителей обрушился путепровод.

Однако власти опровергли эту информацию. Путепровод функционирует.