В Самаре мошенник снимал квартиры и обманом получал деньги россиян

В Самаре задержали жителя Кабардино-Балкарской Республики, который снял квартиры для обмана россиян и получения денег. Сейчас ищут всех его соучастников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полицейские обследовали несколько квартир, которые мужчина арендовал в Самаре. Там удалось найти технические устройства, с помощью них аферисты могли проводить мошеннические действия», — рассказала Ирина Волк.
Сейчас заведено уголовное дело, мошенника заключили под стражу. Его подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.
Мужчине может грозить лишение свободы до шести лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать случаи мошшеничества.