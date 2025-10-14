Ричмонд
В Самаре мошенник снимал квартиры и обманом получал деньги россиян

В Самаре поймали мошенника, который использовал абонентский терминал пропуска трафика.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре задержали жителя Кабардино-Балкарской Республики, который снял квартиры для обмана россиян и получения денег. Сейчас ищут всех его соучастников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские обследовали несколько квартир, которые мужчина арендовал в Самаре. Там удалось найти технические устройства, с помощью них аферисты могли проводить мошеннические действия», — рассказала Ирина Волк.

Сейчас заведено уголовное дело, мошенника заключили под стражу. Его подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Мужчине может грозить лишение свободы до шести лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать случаи мошшеничества.

