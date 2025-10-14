В Казани суд вынес приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ по делу о мошенничестве

Сергея Юшко обвиняли в двух эпизодах мошенничества. Согласно материалам дела, в период с 2004 по 2017 год он фиктивно числился сотрудником вуза, одновременно работая на полную ставку в технопарке «Идея» и незаконно получая зарплату из двух мест. Общая сумма ущерба оценивалась в 10 млн рублей. В 2024 году по данному эпизоду его оправдали из-за отсутствия состава преступления.