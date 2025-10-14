В Казани суд вынес приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ по делу о мошенничестве

В начале заседания Юшко отказался признавать вину и попросил оправдательный приговор. В итоге суд признал его виновным, приговорил к трем годам колонии и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.
Напомним, Юшко был задержан в апреле 2020 года, когда еще числился ректором вуза. В августе 2021 года уголовное дело, возбужденное против него, начали рассматривать в суде.
Сергея Юшко обвиняли в двух эпизодах мошенничества. Согласно материалам дела, в период с 2004 по 2017 год он фиктивно числился сотрудником вуза, одновременно работая на полную ставку в технопарке «Идея» и незаконно получая зарплату из двух мест. Общая сумма ущерба оценивалась в 10 млн рублей. В 2024 году по данному эпизоду его оправдали из-за отсутствия состава преступления.
Кроме того, по информации следователей, Юшко заключил фиктивный контракт между технопарком и КНИТУ, на чем якобы заработал еще 1,3 млн рублей.