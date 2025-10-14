Ричмонд
Под Ростовом мужчина заставил девочку — подростка встать на колени и извиниться

Под Ростовом осудят 67-летнего мужчину, унизившего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Ростовской области перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в хулиганских действиях. По данным следствия, 67-летний мужчина ударил 16-летнюю девочку.

Затем, не обращая внимание на то, что за ситуацией наблюдают другие подростки, заставил школьницу встать на колени и публично попросить прощения у его дочери, с которой незадолго до этого был конфликт.

Случившееся сняли на видео, а потом кадры выложили в сеть. Следователи в дальнейшем приобщили запись к уголовному делу. В региональном следкоме рассказали, что расследование уже окончено, материалы дела отправили в суд. Если вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

