Подозреваемого в перевозке психотропных препаратов задержали в Караганде

«В Караганде пресечена незаконная перевозка психотропных препаратов. Полицейские задержали 40-летнего жителя Астаны, подозреваемого в незаконной перевозке крупной партии наркосодержащих и психотропных лекарственных средств. Операция по задержанию проведена в рамках плановых мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении.