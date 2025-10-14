Ричмонд
Подозреваемого в перевозке психотропных препаратов задержали в Караганде

Караганда. 14 октября. КазТАГ — В Караганде задержали 40-летнего жителя Астаны, подозреваемого в незаконной перевозке крупной партии наркосодержащих и психотропных лекарственных средств, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: МВД РК

«В Караганде пресечена незаконная перевозка психотропных препаратов. Полицейские задержали 40-летнего жителя Астаны, подозреваемого в незаконной перевозке крупной партии наркосодержащих и психотропных лекарственных средств. Операция по задержанию проведена в рамках плановых мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении.

При осмотре машины обнаружены 82 упаковки препарата «Тропикамид», шесть упаковок «Прегабин Рихтер 30» и 240 упаковок «Мидакс». Все препараты изъяты и направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление возможных сообщников задержанного. Следствие выясняет каналы приобретения и дальнейшего распространения изъятых препаратов», — отметили в МВД.