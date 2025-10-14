Ричмонд
В Могилевском районе мужчина из церкви украл короб с пожертвованиями

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевский РОВД обратились представители храма, расположенного в агрогородке Дашковка Могилевского района, сообщившие о пропаже короба с пожертвованиями прихожан и монетницей на общую сумму более Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый нигде не работающий местный житель. Мужчина ночью с помощью лестницы забрался в колокольню, сломал решетку и проник в церковь. Забрав пожертвования, скрылся таким же способом. На протяжении нескольких дней он тратил деньги на продукты и алкоголь.

В отношении злоумышленника следователями возбуждено уголовное дело по факту кражи. Часть денежных средств изъята по месту его жительства и в дальнейшем будет возвращена в храм.