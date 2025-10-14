В Могилевском районе мужчина из церкви украл короб с пожертвованиями

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый нигде не работающий местный житель. Мужчина ночью с помощью лестницы забрался в колокольню, сломал решетку и проник в церковь. Забрав пожертвования, скрылся таким же способом. На протяжении нескольких дней он тратил деньги на продукты и алкоголь.