В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку

Вечером 13 октября в квартире дома на Среднерогатской улице в Петербурге обнаружено тело мужчины, 2005 года рождения, с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, в ходе конфликта 19-летний юноша нанес своему знакомому смертельные ранения молотком и ножом, потом попытался покончить с собой, но подоспели медики, которых он же и вызвал. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что попытку суицида юноша совершил уже на другой квартире, где живет сам.