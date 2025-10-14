Ричмонд
В квартире в Петербурге, где убили мужчину, нашли предсмертную записку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Предсмертную записку нашли в квартире в Петербурге, где убили 19-летнего юношу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«В квартире была обнаружена записка со словами: кремируйте мое тело. Никита может забрать все мои вещи и делать с ними все что угодно (пунктуация сохранена — ред.). Также стояла подпись — Лука», — сказал собеседник агентства.

Вечером 13 октября в квартире дома на Среднерогатской улице в Петербурге обнаружено тело мужчины, 2005 года рождения, с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, в ходе конфликта 19-летний юноша нанес своему знакомому смертельные ранения молотком и ножом, потом попытался покончить с собой, но подоспели медики, которых он же и вызвал. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что попытку суицида юноша совершил уже на другой квартире, где живет сам.