Изготовили и спрятали в камнях. Группе наркокурьеров в общем грозит 45 лет

Рассказываем детали.
Нарколаборатория в гараже.
На скамье подсудимых оказались бывшие муж и жена. Их обвинили в изготовлении наркотиков — преступлении, которое квалифицировали по части 5 статьи 228.1 УК РФ, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 228.4 УК РФ.
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что еще в феврале 2022 года подсудимые стали частью организованной группировки, которая занималась оборотом запрещенных веществ. Точную территорию, где злоумышленники торговали отравой никто не обозначил, но можно предположить, что один Краснодаром наркомафия не ограничивалась.
Тогда муж с женой стали варщиками-курьерами. Свою лабораторию они создали в одном из городских гаражей на улице Уральской. Для того, чтобы дело поставить на поток, кураторы рассказали супругам, какое оборудование нужно закупить. На все «прибамбасы» потратили больше 100 тысяч рублей.
Все закупили, настроили и запустили весной 2022 года. Так, с марта по апрель чета успела изготовить свыше 200 грамм токсичного средства, а также почти килограмм наркотика белого цвета. За несколько недель пара успела сделать «запасы», но продать все и получить деньги им не довелось. Каким-то образом о наркосемейке узнали правоохранители. В итоге мужа с женой скрутили сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Вместе с разбившимися мечтами о легких деньгах, распалась и семья. Теперь уже бывшие супруги в зале суда заслушали приговор. Мужчина отправится в колонию строго режима на 16 лет. Женщина проведет в колонии общего режима 13 лет. Будет время подумать над своим поведением.
Время собирать «камни».
На этом истории с наркодилерами в Краснодарском крае не заканчиваются. Недавно в Лабинском районе полицейские задержали очередного злоумышленника. По данным ГУ МВД РФ по региону, 33-летний местный житель тоже захотел быстро обогатиться. Он где-то слышал, что креатив нынче ценится, поэтому для распространения запрещенных веществ проявил всю свою фантазию.
«В составе организованной группы мужчина онлайн заказал оптовую партию наркотиков. Поделил наркотики на разовые дозы и расфасовал. Для того, чтобы отвести подозрения, обмазал свертки бетоном и придал массам форму камней. Распространить все это житель хотел в своем районе», — прокомментировали в ведомстве.
В планы наркокурьера вмешались оперативники, задержали «умельца» и заключили под стражу. В квартире у него нашли и изъяли около 200 граммов разных наркотических веществ. Оказалось, что обвиняемый причастен к 11 фактам незаконной деятельности. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ. Материалы уже находятся в суде. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.