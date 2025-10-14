Изготовили и спрятали в камнях. Группе наркокурьеров в общем грозит 45 лет

Все закупили, настроили и запустили весной 2022 года. Так, с марта по апрель чета успела изготовить свыше 200 грамм токсичного средства, а также почти килограмм наркотика белого цвета. За несколько недель пара успела сделать «запасы», но продать все и получить деньги им не довелось. Каким-то образом о наркосемейке узнали правоохранители. В итоге мужа с женой скрутили сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.