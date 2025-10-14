Молодому машинисту раздробило руку на сахарном комбинате под Воронежем

Трагедия произошла 26 сентября. 30-летний машинист управлял буртоукладочной машиной, когда его левая рука оказалась зажата цепным приводом землеотделителя. В итоге конечность оказалась сломана в нескольких местах. Травмы квалифицировали как тяжелые.
В данный момент расследованием несчастного случая занимаются специалисты Государственной инспекции труда. Им предстоит выяснить, был ли проинструктирован пострадавший по технике безопасности, имела ли место производственная халатность или все произошло из-за трагического стечения обстоятельств.