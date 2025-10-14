Власти опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Дон

Власти заявили, что накануне на место выезжали представители администрации совместно с главой Новоживотинновского сельского поселения Александром Коростелевым.
«По итогам выезда и визуального осмотра реки следов розлива нефтепродуктов не обнаружено», — заявили в администрации.
Экологи также уже побывали около водоема. На поверхности реки они обнаружили маслянистые пятна, при этом посторонних запахов замечено не было. Специалисты сделали забор проб воды. Заключения по ним появится в ближайшие дни.