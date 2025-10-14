Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Дон

Информацию о разливе нефтепродуктов в реку Дон опровергли представители администрации Рамонского района. Ранее о подозрительных маслянистых пятнах на поверхности воды и характерном запахе горючего сообщили жители села Новоживотинное.

Власти заявили, что накануне на место выезжали представители администрации совместно с главой Новоживотинновского сельского поселения Александром Коростелевым.

«По итогам выезда и визуального осмотра реки следов розлива нефтепродуктов не обнаружено», — заявили в администрации.

Экологи также уже побывали около водоема. На поверхности реки они обнаружили маслянистые пятна, при этом посторонних запахов замечено не было. Специалисты сделали забор проб воды. Заключения по ним появится в ближайшие дни.