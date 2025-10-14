Ричмонд
На северо-востоке Москвы загорелся салон красоты

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Дежурные расчеты спасателей выехали по заявке на возгорание в салоне красоты на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник: © РИА Новости

«Поступило сообщение о возгорании в салоне красоты в общественно-административном здании на улице Большая Марфинская», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по заявке на место происшествия выехали дежурные подразделения пожарных.