Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену

Там уточнили, что Ростовский областной суд признал Елену Попову виновной в госизмене и назначил ей 12 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. По данным суда, с 2018 года она перевела на поддержку ВСУ более 330 тысяч рублей.