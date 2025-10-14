Ричмонд
Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену

Суд оставил в силе приговор жительнице Ростова-на-Дону за финансирование ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону, получившей 12 лет колонии за перевод ВСУ более 330 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Там уточнили, что Ростовский областной суд признал Елену Попову виновной в госизмене и назначил ей 12 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. По данным суда, с 2018 года она перевела на поддержку ВСУ более 330 тысяч рублей.

«Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ (Верховного Суда Российской Федерации — ред.), рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения решения», — сказали в суде.