Суд признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону за госизмену

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жительнице Ростова-на-Дону, получившей 12 лет колонии за перевод ВСУ более 330 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что Ростовский областной суд признал Елену Попову виновной в госизмене и назначил ей 12 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. По данным суда, с 2018 года она перевела на поддержку ВСУ более 330 тысяч рублей.
«Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ (Верховного Суда Российской Федерации — ред.), рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения решения», — сказали в суде.