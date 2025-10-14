Сын Кости Цзю попал в ДТП

Представитель компании Тим Эшворт заявил, что в автомобиль, где находился 27-летний спортсмен, на перекрестке врезалась другая машина. Цзю получил легкие травмы и находится на домашнем восстановлении в кругу семьи.
Ранее в этом году планировался его бой с австралийцем Майклом Зерафой. Представитель промоутера отметил, что решение о возвращении Никиты Цзю на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели.
На счету Никиты Цзю 11 побед (девять — нокаутом) на профессиональном ринге. Поражения у спортсмена отсутствуют. В последнем поединке, который прошел 20 августа 2025 года, он одержал победу над Лулзимом Исмаили из Македонии техническим нокаутом.