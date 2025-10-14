В Ростове экс-инженера подозревают в причинении ущерба РЖД на сумму свыше 17 млн

В Ростовской области силовики пресекли незаконную деятельность экс-инженера крупного предприятия, которое учредила компания РЖД. По версии следствия, сотрудник злоупотребил должностными полномочиями. При реконструкции зарядных колонок на одной из станций он подписал акты выполненных работ на поставку некомплектного оборудования.
— Это способствовало нанесению материального ущерба ООО «РЖД» на сумму 17 миллионов 795 тысяч рублей, — сказали в донской ФСБ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас разыскивают всех, кто причастен к преступлению.