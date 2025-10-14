В Ростове экс-инженера подозревают в причинении ущерба РЖД на сумму свыше 17 млн

В Ростовской области силовики пресекли незаконную деятельность экс-инженера крупного предприятия, которое учредила компания РЖД. По версии следствия, сотрудник злоупотребил должностными полномочиями. При реконструкции зарядных колонок на одной из станций он подписал акты выполненных работ на поставку некомплектного оборудования.