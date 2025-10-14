Ричмонд
В Ростове на капитана теплохода завели дело после столкновения судна с мостом

В Ростове владелец теплохода понес миллионные убытки после аварии на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода. Это произошло после того, как «Волгонефть», находясь в Аксайском районе, правым бортом навалился на разводной подъемный мост пешеходной переправы.

— В результате теплоход получил различные повреждения. Ущерб собственнику составил более 3 млн рублей. Уголовное дело против капитана судна возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», — сообщает издание «Город N» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Если в суде вину капитана признают, ему может грозить до двух лет лишения свободы.