В Ростове на капитана теплохода завели дело после столкновения судна с мостом

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода. Это произошло после того, как «Волгонефть», находясь в Аксайском районе, правым бортом навалился на разводной подъемный мост пешеходной переправы.
— В результате теплоход получил различные повреждения. Ущерб собственнику составил более 3 млн рублей. Уголовное дело против капитана судна возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», — сообщает издание «Город N» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Если в суде вину капитана признают, ему может грозить до двух лет лишения свободы.