Под Пермью неизвестные расстреляли два междугородних автобуса с пассажирами

Неизвестные расстреляли два междугородних автобуса с пассажирами под Пермью, сообщает компания-перевозчик «Дизель».
По данным организации, происшествие случилось вечером 13 октября. Около 20:45 часов вечера автобусы маршрутов Ныроб — Пермь (компания «Дизель») и Березники — Пермь (ИП Шкляр) двигались по трассе в районе посёлка Пальники. В этот момент неизвестные сделали несколько выстрелов, снаряды от которых попали в окна общественного транспорта.
«Благодаря двойным стеклопакетам, наружные стекла нашего автобуса получили сквозные пробоины и трещины, но внутренний слой остался цел», — рассказал перевозчик.
Водители и пассажиры, которые были внутри автобусов, не пострадали. Информацию о происшествиях направили в правоохранительные органы. Сейчас перевозчики планируют выяснить обстоятельства инцидента, в том числе с помощью свидетелей. Пермяков, которые были на этом участке вечером 13 октября и знают о происшествии, просят сообщить детали инцидента.