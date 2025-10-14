Под Пермью неизвестные расстреляли два междугородних автобуса с пассажирами

Водители и пассажиры, которые были внутри автобусов, не пострадали. Информацию о происшествиях направили в правоохранительные органы. Сейчас перевозчики планируют выяснить обстоятельства инцидента, в том числе с помощью свидетелей. Пермяков, которые были на этом участке вечером 13 октября и знают о происшествии, просят сообщить детали инцидента.