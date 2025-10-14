В Казани неизвестный напал с ножом на жену предпринимателя

Нападение произошло, когда 34-летняя женщина, которая привезла ребенка в гимназию на автомобиле BMW X6, уже собиралась уезжать. Внезапно на нее напал неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и груди. По предварительным данным, злоумышленник приехал туда на электровелосипеде заранее и караулил свою жертву.