В Казани неизвестный напал с ножом на жену предпринимателя

В Казани на 34-летнюю жену крупного бизнесмена напал мужчина в мотоциклетном шлеме. Злоумышленник нанес ей несколько ножевых ударов в шею и грудь. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, полиция проводит проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Жена казанского предпринимателя получила ножевые ранения в результате нападения возле гимназии № 94 на улице Восстания. Нападавший скрылся. Пострадавшая доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Нападение произошло, когда 34-летняя женщина, которая привезла ребенка в гимназию на автомобиле BMW X6, уже собиралась уезжать. Внезапно на нее напал неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и груди. По предварительным данным, злоумышленник приехал туда на электровелосипеде заранее и караулил свою жертву.

На помощь пострадавшей подоспели прохожие. Сообщается, что она была госпитализирована и находится в реанимации.

По информации Baza, жертвой нападения стала супруга казанского предпринимателя Ивана Шевырева. Он является представителем известной династии строителей и владеет компаниями, специализирующимися на строительстве дорог и автомагистралей.
Как пишет агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД, правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Также проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.