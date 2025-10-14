В Частинском округе женщину задержали за нанесение смертельных ожогов соседке

По версии следствия, вечером 30 сентября 2025 года женщина вместе с потерпевшей и их общим знакомым находилась в одном из домов, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент подозреваемая вышла на улицу, а когда вернулась, увидела, что ее соседка положила голову на плечо мужчины. Это вызвало у нее приступ ревности.