В Частинском округе женщину задержали за нанесение смертельных ожогов соседке

В селе Ножовка Частинского муниципального округа Пермского края задержана 58-летняя местная жительница. Ее подозревают в том, что она обварила соседку кипятком, что привело к тяжелым травмам и последующей смерти пострадавшей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, вечером 30 сентября 2025 года женщина вместе с потерпевшей и их общим знакомым находилась в одном из домов, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент подозреваемая вышла на улицу, а когда вернулась, увидела, что ее соседка положила голову на плечо мужчины. Это вызвало у нее приступ ревности.
В ответ женщина схватила емкость с кипятком и вылила его на соседку. Пострадавшая получила серьезные ожоги, была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось — женщина умерла от полученных травм, несмотря на усилия врачей.
Следственные органы квалифицировали произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подозреваемая задержана, в суд направлено ходатайство о ее аресте. В ближайшее время ей официально предъявят обвинение.
Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия: допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы и проводятся необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.