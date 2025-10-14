Нижегородский пенсионер отдал «бывшему начальнику» 22 000 долларов

Позже пенсионеру позвонили «сотрудники государственных структур», которые сообщили, что на его имя якобы оформлена доверенность. Они убедили мужчину, что необходимо «задекларировать» его сбережения и отменить сомнительную операцию. Поверив обманщикам, пенсионер передал приехавшей к нему женщине-курьеру 22 195 долларов и 1 910 евро, аккуратно упакованных в пакет. Общая сумма ущерба составила 1 989 269 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время ведется следствие.