«Женщина погибла». СК раскрыл подробности инцидента в минском метро на станции «Петровщина»

Позднее БелТА показало видео после ЧП на указанной станции. В СК сообщили подробности случившегося: на станции метро «Петровщина» 44-летняя женщина упала на рельсы под движущийся состав поезда и скончалась на месте. В ведомстве добавили, что следственно-оперативная группа осмотрела место случившегося. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.