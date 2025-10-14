«Женщина погибла». СК раскрыл подробности инцидента в минском метро на станции «Петровщина»

Управление Следственного комитета по городу Минску сообщило агентству «Минск-Новости», что произошло на станции «Петровщина» утром 14 октября, когда останавливалось метро в белорусской столице.
Позднее БелТА показало видео после ЧП на указанной станции. В СК сообщили подробности случившегося: на станции метро «Петровщина» 44-летняя женщина упала на рельсы под движущийся состав поезда и скончалась на месте. В ведомстве добавили, что следственно-оперативная группа осмотрела место случившегося. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Также следователи предостерегли от преждевременных выводов о трагедии, которые успели появиться в интернете.