Полиция поймала мигрантов-нелегалов в теплицах под Челябинском

Мигрантов проверили на предмет законности пребывания в России, на наличие в розыске и причастность к совершению преступлений.
«Пресечено девять административных правонарушений — четыре случая нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации и пять фактов осуществления трудовой деятельности гражданами ближнего зарубежья без патента», — рассказали в ведомстве.
Сейчас полиция устанавливает работодателя, чтобы оштрафовать его на 800 тыс. рублей либо приостановить его деятельность на срок до 90 суток.
За один день операции «Нелегал» зафиксировано восемь преступлений и 120 административных правонарушений в сфере миграции. Закрыт въезд в Россию 12 мигрантам. Принято 28 решений об административном выдворении иностранцев.