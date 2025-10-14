Ричмонд
Полиция поймала мигрантов-нелегалов в теплицах под Челябинском

В Красноармейском районе (Челябинская область) полиция нагрянула в тепличное хозяйство. Проверка прошла в рамках операции «Нелегал-2025», сообщили в региональном ГУ МВД.

Мигрантов проверили на предмет законности пребывания в России, на наличие в розыске и причастность к совершению преступлений.

«Пресечено девять административных правонарушений — четыре случая нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации и пять фактов осуществления трудовой деятельности гражданами ближнего зарубежья без патента», — рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает работодателя, чтобы оштрафовать его на 800 тыс. рублей либо приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

За один день операции «Нелегал» зафиксировано восемь преступлений и 120 административных правонарушений в сфере миграции. Закрыт въезд в Россию 12 мигрантам. Принято 28 решений об административном выдворении иностранцев.