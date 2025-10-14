Хозяина коня, оставившего без руки пенсионерку в Ленобласти, отпускают

Как рассказывал «Фонтанке» председатель СНТ, на лошадей, убегающих с участка 71-летнего мужчины, местные жители жаловались не один раз. Летом 2024 года камера в садоводстве запечатлела, как от коня, за которым волочилась верёвка, спасалась женщина с детьми. По словам председателя, найти управу на вольных животных и их владельца пытаются уже около десяти лет.