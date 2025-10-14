Хозяина коня, оставившего без руки пенсионерку в Ленобласти, отпускают

Во вторник, 14 октября, правоохранительные органы приняли решение отпустить 71-летнего хозяина своенравного жеребца, который покалечил женщину в садоводстве «Орбита-3», сообщает 47News. По информации издания, дело в крайней редкости подобных случаев, и собеседники в главке в первую очередь пытаются определить степень ответственности человека за такое животное.
Счет похожих уголовных дел, связанных с копытными, в регионе идет на единицы. В 2023 году, например, вынесли приговор жительнице Гатчинского района, чья лошадь насмерть затоптала гулявшую с собакой женщину. Ей дали 10 месяцев исправительных работ.
Напомним, днем 12 октября в садоводстве «Орбита-3» не привязанный жеребец забрел на чужой участок и напал на 67-летнюю женщину, которая попыталась его прогнать. Пенсионерка лишилась руки и получила переломы рёбер и носа.
Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Полицейские задержали 71-летнего владельца коня. Мужчина проходит по делу подозреваемым. Сегодня жеребца и кобылу, которая часто сбегала с участка вместе с ним, забрали. Их временно разместили в конном клубе в Ропшинском сельском поселении.
Как рассказывал «Фонтанке» председатель СНТ, на лошадей, убегающих с участка 71-летнего мужчины, местные жители жаловались не один раз. Летом 2024 года камера в садоводстве запечатлела, как от коня, за которым волочилась верёвка, спасалась женщина с детьми. По словам председателя, найти управу на вольных животных и их владельца пытаются уже около десяти лет.