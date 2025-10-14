Ричмонд
В Ростовской области ищут водителя, сбившего троих человек

Под Ростовом водитель сбил двоих взрослых и ребенка, а после скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области произошла авария, в которой пострадали три пешехода. Как рассказали в ГАИ региона, автомобиль наехал на двоих горожан возрастом 50 и 53 года, а также на 12-летнего ребенка. Водитель скрылся с места аварии.

— ДТП случилось 21 сентября в 16:45 на Мариупольское шоссе в районе дома No 37/1. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, а также владельцев видеорегистраторов, проезжавших в указанных местах в указанное время, — сказали и в донской ГАИ.

Также еще одна авария случилась в Таганроге 23 сентября на улице Бакинской. Машина наехала на пешехода и скрылась с места. Полиция также просит очевидцев этого происшествия откликнуться.