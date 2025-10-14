В Ростовской области ищут водителя, сбившего троих человек

В Таганроге Ростовской области произошла авария, в которой пострадали три пешехода. Как рассказали в ГАИ региона, автомобиль наехал на двоих горожан возрастом 50 и 53 года, а также на 12-летнего ребенка. Водитель скрылся с места аварии.