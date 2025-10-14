В Ташкенте на перекрёстке столкнулись KIA и Tracker: один автомобиль перевернулся

По информации Управления безопасности дорожного движения, авария произошла 14 октября около 12:10 на перекрёстке улиц Рихсили и Уч кахрамон в Юнусабадском районе Ташкента. В результате столкновения, к счастью, никто не пострадал. Оба водителя отделались испугом, а на месте им была оказана необходимая помощь.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости одним из участников движения.
Правоохранители напоминают: строгое соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима — залог вашей безопасности и безопасности окружающих.