В Челябинской области жителей Ашинского района предупредили о голодных медведях

В Челябинской области жителей Ашинского района предупредили о голодных медведях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Местные власти выпустили официальное сообщение, в котором говорят «о повышенной активности диких животных в городской черте».

«За последнее время участились случаи выхода медведей в населенные пункты Ашинского района. Просим всех проявлять особую осторожность и соблюдать меры предосторожности», — говорят чиновники.

В частности, они призывают избегать прогулок в одиночку по лесопарковой зоне и окраинам города, не оставлять пищевые отходы на открытых пространствах, привлекающие зверей.

«При обнаружении медведя немедленно сообщите о случившемся в Единую диспетчерскую службу по телефону 112», — уточняется в объявлении.