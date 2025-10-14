В Челябинской области жителей Ашинского района предупредили о голодных медведях

Местные власти выпустили официальное сообщение, в котором говорят «о повышенной активности диких животных в городской черте».
«За последнее время участились случаи выхода медведей в населенные пункты Ашинского района. Просим всех проявлять особую осторожность и соблюдать меры предосторожности», — говорят чиновники.
В частности, они призывают избегать прогулок в одиночку по лесопарковой зоне и окраинам города, не оставлять пищевые отходы на открытых пространствах, привлекающие зверей.
«При обнаружении медведя немедленно сообщите о случившемся в Единую диспетчерскую службу по телефону 112», — уточняется в объявлении.