В Пермском крае двое рабочих пострадали от разрушения печи на производстве

Два рабочих пострадали от разрушения печи на производстве в Пермском крае, сообщает госинспекция труда региона.
Инцидент с машинистами котлов случился утром 13 октября в городе Чайковском. Двое мужчин находились в цеху теплоснабжения и утилизации отходов на нефтехимическом предприятии. Когда рабочие начали разжигать котёл, печь котельной стала обрушаться, а её элементы попали в пострадавших машинистов.
Оба сотрудника предприятия были госпитализированы, а у одного из них зафиксировали травмы тяжёлой степени. Работодатель пострадавших направил извещение в Государственную инспекцию труда Пермского края. Управление Ростехнадзора РФ начало расследование происшествия в составе комиссию, в которую вошёл и представитель краевого ведомства.
«В связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольного (надзорного) мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщили в госинспекции труда региона.