В Пермском крае двое рабочих пострадали от разрушения печи на производстве

Оба сотрудника предприятия были госпитализированы, а у одного из них зафиксировали травмы тяжёлой степени. Работодатель пострадавших направил извещение в Государственную инспекцию труда Пермского края. Управление Ростехнадзора РФ начало расследование происшествия в составе комиссию, в которую вошёл и представитель краевого ведомства.