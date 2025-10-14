Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае двое рабочих пострадали от разрушения печи на производстве

У одного из машинистов зафиксировали тяжёлые травмы.

Два рабочих пострадали от разрушения печи на производстве в Пермском крае, сообщает госинспекция труда региона.

Инцидент с машинистами котлов случился утром 13 октября в городе Чайковском. Двое мужчин находились в цеху теплоснабжения и утилизации отходов на нефтехимическом предприятии. Когда рабочие начали разжигать котёл, печь котельной стала обрушаться, а её элементы попали в пострадавших машинистов.

Оба сотрудника предприятия были госпитализированы, а у одного из них зафиксировали травмы тяжёлой степени. Работодатель пострадавших направил извещение в Государственную инспекцию труда Пермского края. Управление Ростехнадзора РФ начало расследование происшествия в составе комиссию, в которую вошёл и представитель краевого ведомства.

«В связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольного (надзорного) мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщили в госинспекции труда региона.