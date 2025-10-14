Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале осудили старателей, задержанных ФСБ с 42 килограммами золота

Правобережный суд Магнитогорска вынес приговор двум старателям, пойманным оперативниками УФСБ на незаконной добыче самородного золота. 52-летний и 37-летний мужчины признаны виновными в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе контрразведки, золотодобытчиков задержали в октябре прошлого года. По оперативным данным, они являлись участниками преступной группы, организовавшей добычу золота на территории нескольких регионов России. Драгметаллы сбывали в соседнем Екатеринбурге.

При обыске у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму более 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи золота. Изъятые ценности обращены в доход государства.

Суд приговорил каждого старателя к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, отметили в ведомстве.