На Урале осудили старателей, задержанных ФСБ с 42 килограммами золота

Как сообщили в пресс-службе контрразведки, золотодобытчиков задержали в октябре прошлого года. По оперативным данным, они являлись участниками преступной группы, организовавшей добычу золота на территории нескольких регионов России. Драгметаллы сбывали в соседнем Екатеринбурге.
При обыске у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму более 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи золота. Изъятые ценности обращены в доход государства.
Суд приговорил каждого старателя к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, отметили в ведомстве.