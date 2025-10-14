Омичей предупредили о мошенниках, снимающих самозапрет на кредиты

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, чтобы убедить россиян снять самозапрет на кредиты. Об этом со ссылкой на материалы МВД России сообщает ТАСС.
Аферисты звонят, представляясь представителями налоговой, и сообщают о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории, обещая помочь решить проблему, если клиент снимет самозапрет на кредиты.
Ещё один сценарий: мошенники действуют под видом сотрудников банка, сообщая о подозрительных операциях на счёте и предлагая «сохранить деньги» путём снятия самозапрета.
Третий путь обмана заключается в звонках якобы от госслужбы, где мошенник обещает льготы или выплаты, которые можно получить, если снять самозапрет на кредиты.
В МВД настоятельно рекомендуют при таких звонках сразу прекращать разговор и звонить в полицию.
Напомним, что в марте этого года в России появилась возможность сделать самозапрет на кредиты. Подобная мера позволяет обезопасить себя от действий мошенников, ведь даже если аферисты получат доступ к чужим персональным данным, взять кредит на это имя не получится.