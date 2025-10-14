Ричмонд
В Самарской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о возросшем риске пожаров в лесах. В регионе получено штормовое предупреждение от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В период с 15 по 21 октября местами по юго-западу губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность в лесах, 5 класс, — отметили синоптики.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости соблюдений мер пожарной безопасности. Необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры, не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не пользоваться петардами и другими пиротехническими изделиями.