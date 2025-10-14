До перелома ребер: жителей Башкирии предупреждают об опасном кашле из-за заразной болезни

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии рассказали об основных признаках коклюша, который представляет угрозу не только для детей, но и для взрослых. Именно взрослые часто становятся источником заражения для самых маленьких детей, включая младенцев.
Коварство этой болезни заключается в ее постепенном развитии. Сначала она напоминает обычную простуду, но через две-три недели переходит в более тяжелую фазу, для которой характерен изнуряющий кашель.
К третьей неделе болезнь обостряется: кашель становится интенсивным, спазматическим и проявляется в виде приступов. Во время такого приступа у человека может краснеть лицо, в отдельных случаях возникать носовые кровотечения и даже кровоизлияния в белки глаз. Из-за чрезвычайной силы кашля иногда случаются переломы ребер и проблемы с недержанием мочи.
Коклюш распространяется воздушно-капельным путем, а его возбудителем выступает бактерия Bordetella pertussis. Самым эффективным способом защиты от этой инфекции медики считают своевременную вакцинацию.
