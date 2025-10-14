До перелома ребер: жителей Башкирии предупреждают об опасном кашле из-за заразной болезни

К третьей неделе болезнь обостряется: кашель становится интенсивным, спазматическим и проявляется в виде приступов. Во время такого приступа у человека может краснеть лицо, в отдельных случаях возникать носовые кровотечения и даже кровоизлияния в белки глаз. Из-за чрезвычайной силы кашля иногда случаются переломы ребер и проблемы с недержанием мочи.