В Крыму обвиняемому в убийстве сестры суд назначил принудительное лечение

В Белогорском районе Крыма завершено рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своей сестры и покушении на ее супруга, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Инцидент произошел 8 июня 2025 года. По данным следствия, мужчина из-за личных неприязненных отношение выстрелил не менее трех раз из травматического пистолета в голову мужа своей сестры. Потерпевший смог скрыться, поэтому остался жив. После обвиняемый напал на свою сестру и ударил в ее шею клинковой парикмахерской бритвой, из-за чего та скончалась.
После совершенного мужчину задержали сотрудники полиции. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.
Суд постановил направить мужчину в специализированную медицинскую организация с интенсивным наблюдением.
