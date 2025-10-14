В Крыму обвиняемому в убийстве сестры суд назначил принудительное лечение

Инцидент произошел 8 июня 2025 года. По данным следствия, мужчина из-за личных неприязненных отношение выстрелил не менее трех раз из травматического пистолета в голову мужа своей сестры. Потерпевший смог скрыться, поэтому остался жив. После обвиняемый напал на свою сестру и ударил в ее шею клинковой парикмахерской бритвой, из-за чего та скончалась.