В Челябинске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве с соцвыплатами и кредитом

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с соцвыплатами и получением кредита. Об этом сообщили в Главном следственном управлении регионального главка полиции Челябинской области. По данным следствия, 25-летняя жительница Алтайского края в октябре 2022 года предоставила в московский ЗАГС ложное заявление о родах вне медицинского учреждения.