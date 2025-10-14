В Челябинске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве с соцвыплатами и кредитом

На основании этого документа она получила свидетельство о рождении ребенка и оформила незаконные социальные выплаты на территории Челябинской области и Алтайского края. Сумма составляла свыше 270 тысяч рублей.
Кроме выплат, женщина оформила кредит на строительство жилья на сумму более 520 тысяч рублей. Погасить заем она планировала за счет средств материнского капитала, который также намеревалась получить незаконно.
Реализовать свой план ей не удалось — ее задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.
Расследование завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.