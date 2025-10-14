Жителей Башкирии подозревают в похищении, вымогательстве и угрозе убийством

Следствие полагает, что в январе этого года ранее судимый 40-летний обвиняемый угрожал жителю села Юмагузино убийством и ударил его ножом в ногу. Вместе с 36-летним сообщником он, угрожая расправой, потребовал у другого местного жителя 10 тыс. руб. Спустя некоторое время подозреваемые затащили потерпевшего в машину и продолжили вымогать деньги под угрозой насилия. После того, как житель села согласился с их требованиями, его отпустили.