Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4,6 млн рублей отдала мошенникам социальный педагог из Воронежа

Воронежские полицейские ищут преступников, обманом лишивших местную жительницу всех сбережений. 63-летняя женщина, которая работает социальным педагогом, поверила, что разговаривает по телефону с «сотрудником Генеральной прокуратуры».

Как позже рассказала полицейским потерпевшая, изначально ей позвонил неизвестный, назвавший себя представителем Генеральной прокуратуры. Он сообщил женщине что от ее имени оформлена доверенность на террориста, а значит она является соучастницей преступления.

После этого с женщиной связался куратор, который объяснил, как ей «избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения». Следуя его инструкциям, она перевела на указанные счета 4,6 млн рублей. После этого педагог по просьбе мошенников отправила им фото имеющихся ювелирных украшений и едва не сдала их в ломбард, но в последний момент поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

В настоящее время уголовное дело возбуждено по по ч. 4 ст. 159 УК РФ — Мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит преступникам — 10 лет лишения свободы.