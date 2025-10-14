4,6 млн рублей отдала мошенникам социальный педагог из Воронежа

Как позже рассказала полицейским потерпевшая, изначально ей позвонил неизвестный, назвавший себя представителем Генеральной прокуратуры. Он сообщил женщине что от ее имени оформлена доверенность на террориста, а значит она является соучастницей преступления.
После этого с женщиной связался куратор, который объяснил, как ей «избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения». Следуя его инструкциям, она перевела на указанные счета 4,6 млн рублей. После этого педагог по просьбе мошенников отправила им фото имеющихся ювелирных украшений и едва не сдала их в ломбард, но в последний момент поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.
В настоящее время уголовное дело возбуждено по по ч. 4 ст. 159 УК РФ — Мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит преступникам — 10 лет лишения свободы.