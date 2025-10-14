4,6 млн рублей отдала мошенникам социальный педагог из Воронежа

После этого с женщиной связался куратор, который объяснил, как ей «избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения». Следуя его инструкциям, она перевела на указанные счета 4,6 млн рублей. После этого педагог по просьбе мошенников отправила им фото имеющихся ювелирных украшений и едва не сдала их в ломбард, но в последний момент поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.