В Уфе сотрудница банка спасла 21-летнего парня от мошенников

В Уфе в отделение банка пришёл 21-летний мужчина для снятия значительных денежных средств. Обеспокоенное поведение посетителя сразу же вызвало подозрение у сотрудников учреждения. Клиент нервничал, постоянно смотрел в телефон и отвечал на многочисленные звонки.
Специалист банка Лилия Белогузова начала задавать вопросы и выяснила, что молодой человек находился под давлением злоумышленников, убеждавших его срочно перевести деньги на якобы безопасный счёт.
Она попыталась убедить молодого человека в опасности, но он продолжал настаивать на выдаче денег. Понимая, что ситуация требует вмешательства, Лилия Белогузова приняла решение обратиться в правоохранительные органы.
После разъяснительной беседы с представителями полиции потенциальная жертва аферистов понял ситуацию и отказался от вывода крупных сумм. Благодаря действиям банковского работника предотвращено хищение почти 2 млн рублей.
За свою инициативу и высокий уровень профессиональной подготовки Лилию Белогузову пригласили в ближайшее время посетить управление МВД по Уфе, где ей планируется вручить награду.
Ранее двое уфимцев также чуть не лишились своих денег, поверив телефонным аферистам. 2,5 млн рублей спасли сотрудники банков.