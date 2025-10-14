В Уфе сотрудница банка спасла 21-летнего парня от мошенников

В Уфе в отделение банка пришёл 21-летний мужчина для снятия значительных денежных средств. Обеспокоенное поведение посетителя сразу же вызвало подозрение у сотрудников учреждения. Клиент нервничал, постоянно смотрел в телефон и отвечал на многочисленные звонки.