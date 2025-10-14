Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе сотрудница банка спасла 21-летнего парня от мошенников

Житель столицы мог лишиться 2 млн рублей.

Источник: Башинформ

В Уфе в отделение банка пришёл 21-летний мужчина для снятия значительных денежных средств. Обеспокоенное поведение посетителя сразу же вызвало подозрение у сотрудников учреждения. Клиент нервничал, постоянно смотрел в телефон и отвечал на многочисленные звонки.

Специалист банка Лилия Белогузова начала задавать вопросы и выяснила, что молодой человек находился под давлением злоумышленников, убеждавших его срочно перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Она попыталась убедить молодого человека в опасности, но он продолжал настаивать на выдаче денег. Понимая, что ситуация требует вмешательства, Лилия Белогузова приняла решение обратиться в правоохранительные органы.

После разъяснительной беседы с представителями полиции потенциальная жертва аферистов понял ситуацию и отказался от вывода крупных сумм. Благодаря действиям банковского работника предотвращено хищение почти 2 млн рублей.

За свою инициативу и высокий уровень профессиональной подготовки Лилию Белогузову пригласили в ближайшее время посетить управление МВД по Уфе, где ей планируется вручить награду.

Ранее двое уфимцев также чуть не лишились своих денег, поверив телефонным аферистам. 2,5 млн рублей спасли сотрудники банков.